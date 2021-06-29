Son dakika haberi! Bartın Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Bartın Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın Devlet Hastanesinin genel cerrahi servisinde çıkan yangın, hastane personelince söndürüldü.

Bartın Devlet Hastanesinin genel cerrahi servisinde çıkan yangın, hastane personelince söndürüldü.

Bartın Devlet Hastanesinin üçüncü katında bulunan genel cerrahi servisinden dumanlar çıktığını gören hastane personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği hastanede, kısa sürede dumanların kapladığı servisteki hastalar başka katlardaki odalara nakledildi.

Bazı hasta yakınlarının da dumandan etkilenen hastalarını hastane bahçesine çıkardığı görüldü.

Yangın hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede, yangının hasta odasında bulunan toplu priz ünitesinin bulunduğu bölümden çıktığı öğrenildi.

Son dakika haberi! Bartın Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Bartın Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Bartın Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Bartın Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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