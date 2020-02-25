Bartın Defterdarı Şener'den TSO'ya ziyaret

25.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:10

Bartın Defterdarı Muhammed Osman Şener, 31. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık'ı ziyaret etti.

Şener, burada yaptığı konuşmada, Vergi Haftası boyunca mükellefleri iş yerlerinde ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinleyeceklerini söyledi.

Verginin her şeyden önce vatandaşa dönük bir hizmet olduğunu ifade eden Şener, "Bu ödevin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesinin daha iyi bir yol, havalimanı, okul, ulaşım, haberleşme, hastane gibi hizmet olarak döndüğünün bilinmesini istiyorum." dedi.

Balık da devletin en önemli gelir kaynağının vergi olduğunu, sunulan hizmet ve yatırımların büyük bir bölümünün vergi gelirleriyle karşılandığını belirtti.

Balık, "Biz de üzerimize düşen görevi tam anlamıyla yaparak ülkemizin gelişimi ve kalkınmasına destek olmak adına ekonominin kayıt altına alınmasını savunuyoruz. Gerek kayıt dışı ekonomi gerekse kayıt dışı istihdam hem ülkemize hem de kurallara tam anlamıyla uyan firmalarımıza zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Balık, ziyaretlerinden dolayı Şener ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA