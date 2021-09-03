Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akın, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çatmaca Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Akın, göreve geldiklerinden bu yana kentteki esnafı her fırsatta ziyaret edip talep ve önerilerini dinlediklerini söyledi.

Haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Bartın Belediyesi ekipleri tarafından Bartın merkez mahallelerinde ve İnkumu sahilinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, çöp konteynerlerinde oluşabilecek mikroplaşma ve kötü kokuyu engellemek amacıyla dezenfekte çalışması da yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı