Bartın'dan kısa kısa
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Bartın'dan kısa kısa

Bartın'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Rasim Akın'ı ağırladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Rasim Akın'ı ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Akın, ziyarette, Akın'a kent ve projeler hakkında bilgi verdi.

Bakanlık faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Akın, salgın döneminde yapılan çalışmalar için Ticaret Uzmanı Akın'a teşekkür etti.

Akın da çalışmalarında Başkan Akın'a kolaylık ve başarı diledi.

Bartınspor Kulübü istişare toplantısı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartınspor Kulübü istişare toplantısına katıldı.

Akın, Gazhane Kültür Parkı'nda düzenlenen toplantıda, kulübe her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gereken desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Belediye olarak sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurgulayan Akın, "Bartınspor Kulüp Başkanlığı'nı devralan Serkan Yurtaçan nezdinde yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyor, şimdiye kadar kulübümüze emeği geçen tüm başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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