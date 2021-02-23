Bartın'dan kısa kısa
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Bartın'dan kısa kısa

23.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:44
Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Cemal Akın, özellikle kış mevsimi ve kar yağışıyla parklarda da kısmi zararlar oluştuğunu belirtti.

Vatandaşlardan gelen talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde bir taraftan yeni parklar, oturma ve spor alanları oluşturduklarını ifade eden Akın, diğer taraftan da mevcut parkları bakım ve onarım çalışmaları ile kullanışlı hale getirerek modernize ettiklerini söyledi.

-Yağmur suyu tahliye mazgalları temizlendi

Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yağmur suyu tahliye mazgallarını temizledi.

Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlamak için yağmur suyu tahliye mazgalları ekipler tarafından temizleniyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Yağmur suyu tahliye mazgallarının temizliğini gerçekleştirerek olası su baskınlarına karşı önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Alınan bu tedbirler sayesinde yağmur sularının hızlı tahliyesini sağlayıp yaşanabilecek taşkınların ve su baskınlarının önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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