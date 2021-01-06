Bartın'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Bartın'dan kısa kısa

06.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:32
Bartın'dan kısa kısa

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin, emekli olması sebebiyle Vali Sinan Güner'e veda ziyaretinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin, emekli olması sebebiyle Vali Sinan Güner'e veda ziyaretinde bulundu.

Güner, Şahin'e görev yaptığı süre içinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ailesiyle sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Şahin de Vali Güner'e görevinde kolaylık ve başarı temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Özkan Pulat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akın, belediye olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her konuda gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Akın, "Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Pulat'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, kendilerine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yine bu kutsal meslekte özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar, tedavi gören tüm hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Ziyarette MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Prens Harry Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Cüneyt Çakır Güven Yalçın İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bartın'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 12:45:28. #1.14#
title