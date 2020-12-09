Bartın'dan kısa kısa
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Bartın'dan kısa kısa

09.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:09
Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediyesi tarafından Orduyeri Mahallesi Köprübaşı mevkiinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Bartın Belediyesi tarafından Orduyeri Mahallesi Köprübaşı mevkiinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede başlatılan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında sökümü yapılan alanları sil baştan düzenlediklerini söyledi.

Alanda altyapı, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarının ardından zemin düzenleme ve bitkilendirmenin yanı sıra havuzun da yeniden düzenleneceğini ifade eden Akın, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin çok daha güzel bir görünüme kavuşacağını aktardı.

Belediye Başkanı Akın'a ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, TOKİ 1. Etap Sitesi Başkanı Mehmet Işık ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Akın, yeni dönem projeleri arasında yer alan kavşak suyu çalışmasıyla ilgili pilot bölge olarak TOKİ konutlarının bulunduğu Hürriyet Mahallesi'ni belirlediklerini anımsattı.

Şu an için 2 deponun yapımını tamamladıklarını ve 2 yeni depo daha yapıldıktan sonra 40 tonluk 4 depodan 6 kavşak suyu çeşmesine su vereceklerini ifade eden Akın, "Pilot bölge olarak buradaki çalışmalar sonrasında diğer mahallelerde de benzer çalışmayı uygulayacağız. Projenin hayırlı olmasını diliyorum. Nazik ziyaretleri için site yönetimine teşekkür ediyorum". dedi.

Işık da mahallelerinde gerçekleştirilen kavşak suyuyla ilgili proje için teşekkür ettiği Akın'a, çalışmalarında kolaylık diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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