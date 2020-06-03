Bartın'dan kısa kısa Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerini yaşatma adına demirci ustası heykeli yapımı için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,kentin tarihi dokusu ve kültürel değerlerini yaşatma adına demirci ustası heykeli yapımı için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak kentin tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleri ile ilgili projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Daha önce Orduyeri Mahallesi'ne Fatih Sultan Mehmet heykeli, Hükümet Caddesi'ne de şehri simgeleyen heykeller yerleştirdiklerini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Şimdi ise Demirciler Mahallemize yine kentimiz ve mahalle tarihimiz için önem arz eden demirci heykeli yerleştireceğiz. Ekiplerimiz Demirci Ustası Heykeli için kaide betonu kalıp çalışması yapıyor. Bizler de tarihimize ışık tutan bu mesleği Demirciler Mahallesi'ne Demirci Ustası Heykeli yaparak bölgemize manevi değeri yüksek bir eser kazandırmış olacağız. Kent tarihimize ışık tutan mesleklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz."

- Bartın'da yol yıkama ve yabani ot temizliği

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Orduyeri Mahallesi'nde yabani ot temizliği çalışması ve yol yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, temizlik faaliyetlerinin titizlikle yürütülmesinin önemine değinerek hep birlikte dayanışma içerisinde çalışarak Bartın'a hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Akın, şunları kaydetti:

"Çöpleri süpürme, toplama ve kaldırılma çalışmalarımızın yanı sıra yolların yıkanması ve uzayan yabani otların temizlenmesi gibi çalışmalarımızla da halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz son olarak Orduyeri Mahallesi'nde yabani ot temizliği çalışması ve yol yıkama çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmamızı programımız dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edeceğiz. Kentin çehresini değiştiren hizmet ve projelerimizle birlikte temiz ve sağlıklı sokaklarıyla daha huzurlu ve güzel bir Bartın için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA