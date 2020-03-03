Bartın'dan kısa kısa

03.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:28

Bartın Belediyesi özel halk otobüsleri, Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

Yolcu taşıma esnasında habersiz denetim gerçekleştirilen halk otobüslerinde personel kılık kıyafet, yolcu konforu ve çeşitli konularda incelendi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye özel halk otobüslerini düzenli olarak denetlediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri ve daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için denetimlerimizi sıklaştırdık. Her geçen gün gelişen ve güzelleşen şehrimizde yaşayan halkımıza daha iyi hizmet vermek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

- Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Barış Özkan'ı ziyaret etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, kentteki meslek odalarıyla telefon ve karşılıklı ziyaretler şeklinde her zaman iletişim ve istişare halinde olduklarını söyledi.

Kentteki tüm kurum ve kuruluşların olduğu gibi Bartın Bakkallar ve Bayiler Odasına da belediyeyi ilgilendiren konulardaki ihtiyaçları çerçevesinde gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Akın, oda başkanı Özkan'a çalışmalarında kolaylık diledi.

Kaynak: AA