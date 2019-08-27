Bartın'dan kısa kısa

27.08.2019 17:12

Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından 3 su arıtma tesisinde kapasite artırma ve komple revizyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 1 milyon 100 bin liraya mal olacak olan revizyon çalışmasında kavşak suyu arıtma tesisinin de yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından Ulupınar'dan gelen ve evlerden akan şebeke suyunun arıtılması için 2007 yılında hizmete giren Türbe Mevkisi Ana Tesisi, 2 numaralı Karaköy Mahallesi paket arıtma tesisi ve 3 numaralı Orduyeri Mahallesi paket arıtma tesislerinde kapasite artırma ve komple revizyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Orduyeri Mahallesi'nde bulunan Kavşak Suyu Arıtma Tesisi de revize edilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, göreve geldikleri ilk günden bu güne suya çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizin susuzluk çekmemesi için türlü araştırmalar yaptık ve şehrimize alternatif su kazandırdık. İlave depo yaptık, yeni ana şebeke hatları döşedik. Suyumuzun hiçbir bölümünü kaybetmemek, boşa harcamamak için yenileme çalışmaları yaptık. Şimdi de suyumuzu arıttığımız, çeşitli aşamalardan geçerek sağlıklı ve temiz hale getirdiğimiz arıtma tesislerimizde revizyon çalışması başlattık. Arıtma tesislerimizde kullandığımız tüm ekipmanlarımızı teknolojiye uygun şekilde, kapasitemizi de artırarak yenileme çalışması başlattık. Bu sayede halkımıza sağlıklı su ulaştırıyor, suyumuza sahip çıkıyoruz."

Sünnet şöleni yapıldı

Bartın Belediyesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleninin, bu yıl belediye tarafından sünnet ettirilen 25 çocuğun aileleri, yakınları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Sosyal Tesisleri önünden hareket eden araç konvoyuyla başlayan etkinlikte, konvoyun ilk olarak Hz. Ebu Derda Türbesi'ne gittiği, türbede okunan duanın ardından çocukların yine konvoy halinde Belediye Sosyal Tesisleri'ne geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cemal Akın, "Belediye olarak 25 evladımızı konvoylarla Hz. Ebu Derda Türbesi'ne götürüp orada hep birlikte dua ettik. Şimdi de düzenlediğimiz bu düğünle çocukların ve ailelerinin mutluluklarını paylaşıyoruz. Bu geleneğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akın'a ziyaret



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.



Akın, yaptığı açıklamada, bu ziyaretlerin halkla aralarındaki yakınlığın pekişmesine vesile olduğunu belirterek, "Programlarımızın büyük bir bölümünü vatandaşlarımızla birlikte geçiriyoruz. Bu sayede Bartın Belediyesi olarak yaptığımız yeniliklere ve yatırımlara halkımızın önerilerine göre yön veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA