Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

10.09.2019 16:02

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan N.Ü'nün avukatı katıldı.

Sanığın katılmadığı duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 5 Aralık'a ertelendi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda da E.N, H.T. ve M.T. savunma yaptı.

Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden M.T'nin beraatine hükmetti, diğer duruşmalar tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Kaynak: AA