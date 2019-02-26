Bartın'daki Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davalarda 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan C.G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üniversitede okuduğu 2013-2015 yılları arasında örgüt evlerinde kaldığı, ablalık yaptığı, şifreli haberleşme programı kullandığı ve örgüt hiyerarşisine dahil olduğu iddialarına yönelik somut bir delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Sanık da savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuklu yargılanan binbaşı R.I, avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağının olmadığını savundu.

Aleyhinde ifade veren tanıkların söylediklerinin de tahminlerden ibaret olduğunu ileri süren R.I, "Hakkımda ByLock iddiası yoktur, örgütün okullarına, dershanelerine gitmedim. Bank Asya'da hesabım yoktur. 11 aydır tutukluyum, beraatimi veya tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 16 Nisan'a erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diğer duruşmalarda da M.A. ile S.U, savunma yaptı, örgütle bağlarının olmadığını öne sürdü.

S.U'nun beraatine karar veren mahkeme heyeti, M.A'nın duruşmasını tanıkların dinlenilmesi için 7 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: AA