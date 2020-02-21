Bartın'daki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

21.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:32

Bartın'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili şüpheli şahıslara yönelik silahlı terör örgütünü yönetme ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini yok etme veya gizleme suçlarından Bartın merkezli Ankara, Denizli, Karabük ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde İ.A, N.A, Y.T, E.G, ve M.K isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken N.A. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İHA