Bartın'daki cinayet

Bartın'da annesini bıçaklayarak öldüren kişi Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak'ta annesi Hatice Dabaz'ı (65) öldürdüğü belirlenen Erhan Dabaz'ın (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde "Annem, gözüme cin ve peri olarak göründü, o yüzden öldürdüm." dediği öğrenilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ruh sağlığının tespiti için Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün, oğlu ile yaşayan Hatice Dabaz'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, evin kapısının açılmaması üzerine müstakil binanın ikinci katına balkondan giren 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri Dabaz'ın hayatını kaybettiği belirlemiş, inceleme ve sorguda Hatice Dabaz'ın oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Kaynak: AA