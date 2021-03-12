Bartın'da zirvede kar güzelliği
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Bartın'da zirvede kar güzelliği

12.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:14
Bartın'da zirvede kar güzelliği

BARTIN'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan yolun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu.

BARTIN'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan yolun Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bölgedeki manzara dron ile havadan görüntülendi.Bartın-Kastamonu yolu bin 30 rakımlı Soğucaksu geçidinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Bartın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan Soğucaksu geçidinde kar kalındığı 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bölgedeki manzara, havadan dron ile görüntülendi. Mart ayında etkili olan kar yağışı yolu kullanan sürücüleri hayran bıraktı. Bazı sürücüler yolda durarak, görsel güzelliği fotoğrafladı. 

 


Bartın'da zirvede kar güzelliği
Bartın'da zirvede kar güzelliği
Bartın'da zirvede kar güzelliği
Bartın'da zirvede kar güzelliği
Bartın'da zirvede kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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