Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı
Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarıBARTIN'da zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunarak açık olan bir çay ocağı işletmecisini uyararak, iş yerinin önünde servis yapmasına engel oldu.
17.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:44
Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı
BARTIN'da zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunarak açık olan bir çay ocağı işletmecisini uyararak, iş yerinin önünde servis yapmasına engel oldu.
Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. Kafelerin kapandığı görülürken, kent merkezindeki bir çay ocağının dışarıda oturan kişilere servis yaptığı görüldü. Çay ocağının önünde oturan insanları kaldıran ekipler, dışarıda bulunan tabureleri içeri aldırttı. Zabıta memurları çay ocaklarının içine insan alınmaması gerektiğini belirterek, sadece esnaflara çay verilebileceği konusunda uyardı.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı