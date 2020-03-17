Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı BARTIN'da çay ocağında müşteri bulunduran işletme sahibi, zabıta ekiplerince uyarıldı.

BARTIN'da çay ocağında müşteri bulunduran işletme sahibi, zabıta ekiplerince uyarıldı.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Kafelerin kapandığı görülürken, kent merkezindeki bir çay ocağının dışarıda oturan kişilere servis yaptığı görüldü. Çay ocağının önünde oturan insanları kaldıran ekipler, dışarıda bulunan tabureleri içeri aldırttı. Ekipler işletme içine müşteri alınmaması gerektiğini belirterek, sadece esnafa çay verilebileceği konusunda uyardı.

Kaynak: DHA