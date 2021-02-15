Bartın'da yüz yüze eğitime kar engeli
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Bartın'da yüz yüze eğitime kar engeli

15.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:00
Bartın'da yüz yüze eğitime kar engeli

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre yarın da sürmesinin beklendiği bildirildi.

Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitime başlanması planlanan tüm okul ve kurslarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu ve bu kurumlarda eğitime devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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