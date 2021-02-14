Bartın'da yüz yüze eğitime kar engeli

Bartın'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Bartın'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak yarın yüz yüze eğitime başlanması planlanan tüm okul ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı