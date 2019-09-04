Bartın'da yüksekten düşen işçi öldü
Bartın'da bir demir çelik fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Bartın'da bir demir çelik fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında çalışan Abdurrahman Bayır (56), vinç kulesi kurulumu sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İşçinin cenazesi, otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.