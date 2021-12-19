Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı - Haberler
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Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı Bartın'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

BARTIN (İHA) - Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı

BARTIN - Bartın'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bartın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışında kazlarda etkilendi. Akörensöküler Köyü'nde kar kalınlığı kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kazlar da karın keyfini çıkararak kar altında yiyecek aradı.

Hasan Şimşek kar yağışının gece boyunca etkili olduğunu söyleyerek, kazların da kar yiyerek bu anın tadını çıkarttığını ifade etti.

Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı

Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı

Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

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