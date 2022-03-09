Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
ULUS, BARTIN (AA) - Bartın'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Gece saatlerinde başlayan kar, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Ulus ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Beyaz örtüyle kaplanan Ulus ilçesindeki Çerde ve Karahasan köylerinde güzel manzaralar oluştu.