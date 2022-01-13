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Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

AMASRA, BARTIN (AA) - Bartın'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yolu da karla kaplandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama meydana gelmemesi için kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Bartın'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

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AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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