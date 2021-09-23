Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ANKARA (AA) - Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Bartın yönüne giden Efe Tur'a ait 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü ile 40 BD 498 plakalı otomobil, merkez ilçeye bağlı Akmanlar köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralıların da bulunduğu belirtildi.

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü
AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı

Hakimin tutuklama kararını duyan sanık, kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Lionel Messi Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Münir Karaloğlu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:01:34. #1.17#