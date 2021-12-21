BARTIN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI; BARTIN-CİDE SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Haberler
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BARTIN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI; BARTIN-CİDE SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın-Cide sahil yolu ulaşıma kapandı.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın-Cide sahil yolu ulaşıma kapandı. Polisler, yola çıkan vatandaşlardan yol açılana kadar konaklamalarını talep etti.

Bartın'da gün içerisinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın'dan Kastamonu'ya geçmek isteyen sürücüler Amasra'ya geldiklerinde kar engeliyle karşılaştı. Polis ekipleri, dağ yollarının kar yağışı nedeniyle kapandığını belirterek birçok sürücüyü yoldan geri çevirdi. Kendilerinden yollar açılana kadar beklenilmesi istendiğini belirten vatandaşlar, yol açılana kadar geceyi benzin istasyonlarında geçireceklerini ifade etti. Vatandaşlar, yetkililerden yolların bir an önce açılmasını istedi.

BARTIN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI; BARTIN-CİDE SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI; BARTIN-CİDE SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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