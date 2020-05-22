Bartın'da yaylalara 'kar' yağdı BARTIN'ın yüksek kesimlerde bulunan yaylalara kar yağdı.

BARTIN'ın yüksek kesimlerde bulunan yaylalara kar yağdı. Yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.

Bartın kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağışı etkili oldu. Bartın'da yüksek kesimlerde bulunan Gezen, Ardıç ve Sarıçiçek yaylaları, etkili olan kar yağışıyl beyaza büründü. Gezen yaylasında ağaç kesimi için bulunam işçiler, 22 Mayıs günü kar yağmasına şaşırdıkların söyledi.

Kaynak: DHA