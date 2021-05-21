Bartın'da yasadışı silah ticareti operasyonu
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Bartın'da yasadışı silah ticareti operasyonu

Bartın'da yasadışı silah ticareti operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da gerçekleştirilen yasadışı silah ticareti operasyonunda çok sayıda silah ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama ve bıçak ele geçirildi.

Bartın'da gerçekleştirilen yasadışı silah ticareti operasyonunda çok sayıda silah ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama ve bıçak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen takip sonucunda yasa dışı silah ticaretinde bulundukları değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde ikamet eden S.Y. (37), S.Ö. (51) ve M.A. (68) isimli şüpheli şahısların ikametlerinde Narkotik ve Bomba Arama Dedektör köpekleri ile arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar sonucu 1 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet uzun namlulu yivli dolma tüfek, 3 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7,62 mm çapında tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 51 adet tabanca fişeği, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama, 2 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen bıçak, 1 adet kısa namlulu tüfek, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet bıçak, 1 adet silah dürbünü, 78 adet av fişeği, 30 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında silah ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçlarının yanı sıra 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında adli soruşturma başlatıldı.

Şüpheli şahısların çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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