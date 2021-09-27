Bartın'da yaralı bulunan karaca tedaviye alındı - Haberler
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Bartın'da yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

Bartın'da yaralı halde bulunan karaca, tedavinin ardından doğaya salınacak.

BARTIN (AA) - Bartın'da yaralı halde bulunan karaca, tedavinin ardından doğaya salınacak.

Kayadibi köyü Ihlamur Mahallesi'nde ormanlık alanda yaralı karaca olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Müdürlük görevlilerince veteriner kliniğine götürülen karacanın, köpeklerin saldırısıyla yaralandığı sonucuna ulaşıldı.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, gazetecilere, karacanın ağız ve ayaklarında yara izleri olduğunu tespit ettiklerini belirterek, hayvanı tedavisinin ardından doğal ortamına bırakacaklarını kaydetti.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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