Bartın'da yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi - Haberler
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Bartın'da yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi

AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel
Bartın'da yapılacak millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirildi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, millet bahçesi ve millet bahçesine ait sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

BARTIN (AA) - AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, millet bahçesi ve millet bahçesine ait sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tunç, yazılı açıklamasında, Gölbucağı Mahallesi'nde inşa edilecek millet bahçesinin, yeni adalet sarayının önünde Bartın Irmağı yan kolu Kozcağız Çayı'nın kenarında fidanlık olarak bilinen arsada hayata geçirileceğini belirtti.

Projenin, 2 bin 558 metrekare inşaat alanı olmak üzere sosyal donatı inşaatları ile 90 bin 225 metrekare alanda hayata geçirileceğini aktarann Tunç, şunları kaydetti:

"Millet bahçesi projesinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, peyzaj donatı elemanları, koşu yolu, kuru havuz, piknik alanları, spor sahaları, millet kıraathanesi, Kızılay binası, mescit ve büfeler inşa edilecek. 3 bin 230 ağaç ve 10 bini aşkın küçük bitkinin yer alacağı millet bahçesi ihale sürecinin kesinleşmesinin ardından 13 ayda tamamlanacak. Proje tamamlandığında Bartınlı hemşerilerimizin huzur içinde ailece vakit geçirebilecekleri millet bahçesi yemyeşil, 24 saat ışıl ışıl olacak. Bartın'ımıza değer katacak, güzelliğine güzellik katacak bu önemli proje için başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum, TOKİ Başkanımız sayın Ömer Bulut ve Valimiz Sinan Güner'e teşekkür ederim."

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri
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