Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti BARTIN'da yağmurla birlikte Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

BARTIN'da yağmurla birlikte Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kentte dün etkili olan yağmurun ardından metrekareye 18 kilo yağış düştü. Bartın Irmağı'nın su seviyesi, yağmur sularıyla birlikte yükseldi. Irmağın Karadeniz'e döküldüğü Bartın Limanı açığında, denizin rengi değişti. Liman bölgesinde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

Kaynak: DHA