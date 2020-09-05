Bartın'da yağmur etkili oldu
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Bartın'da yağmur etkili oldu

Bartın'da yağmur etkili olduBARTIN'da, dün geceden itibaren sağanak yağış etkili olurken, metrekareye 39 kilogram yağmur düştü.

05.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:33

Bartın'da yağmur etkili oldu

BARTIN'da, dün geceden itibaren sağanak yağış etkili olurken, metrekareye 39 kilogram yağmur düştü.

Dün akşam saatlerinde kent genelinde şimşek ve gök gürültüsü ile başlayan sağanak yağmur sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Metrekareye 39 kilogram yağışın düştüğü kent merkezindeki rögarlardan sular taşarak, yolu göle çevirdi. Sürücüler yolda ilerlemekte zorlanırken, yağmura yakalanan insanlar ise iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı. Bartın-Karabük, Bartın-Zonguldak yolunda biriken suları temizlemek için Karayolları ekipleri çalışma yaparken, belediye ekipleri de 300 kişilik personeli ile sıkıntı yaşanan mahallelerde çalışma yaptı. Özel İdare ekipleri de köylerde yaşanan heyelanlara ve su birikintilerine müdahale etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, meteorolojinin uyarısından sonra bütün ekiplerle teyakkuzda bulunduklarını belirterek, 'Kirazlıköprü Barajı ve Kozcağız Barajının su tutmasından sonra kent merkezinden geçen ırmağın yükselmesi şimdilik söz konusu değil. Ancak mahallelerimizde ve ana arterlerimizde ani yağışlar nedeniyle su birikintileri oluşuyor. Onu da görevlendirdiğimiz ekiplerimizle müdahale ediyoruz.' dedi.

Bartın'da yağmur etkili oldu

Kaynak: DHA

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