Bartın'da yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

BARTIN (AA) - Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde ırmaktan akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Kentte etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu sular, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.

Çamurlu suların etkisiyle denizin bir kısmında renk değişti. Deniz yüzeyinin kahverengiye boyanması, İnkumu Plajı ve çevresinden de görüldü.

Denizin renginin değişmesi, drone ile de görüntülendi.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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