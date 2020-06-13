Bartın'da uyuşturucuya ağır darbe: 12 kişi tutuklandı
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Bartın'da uyuşturucuya ağır darbe: 12 kişi tutuklandı

Bartın'da Narkotik Şube ve KOM Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 12'si mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da uyuşturucuya ağır darbe: 12 kişi tutuklandı
13.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:22

Bartın'da Narkotik Şube ve KOM Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 12'si mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti kullanmak için uyuşturucu madde ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından Bartın ve İstanbul ilinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden C.O., B.B., C,A., Ö.Ç. tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci operasyon İstanbul, Bartın ve Ulus İlçesinde

Bartın'da bir başka operasyonda KOM Şube tarafından yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından da İstanbul, Bartın ve Ulus İlçesinde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12'kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre Bartın'ın Ulus İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ulus İlçe Emniyet Amirliğince Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, Suç örgütüne üye olmak, Kurulan örgüt adına suç işlemek, Örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti, Kullanmak için uyuşturucu madde ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak, TCK 103 ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Bartın, İstanbul ve Bartın - Ulus İlçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan suç delillerine el konulurken, şahıslar sorgulanmak üzere Ulus ilçesine getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ulus Adliyesine sevk edilen şüphelilerden K.K., S.Ç., U.Ç., K.A., H.G., A.U., S.Y., F.K. tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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