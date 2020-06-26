Bartın'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 tutuklama Bartın'da uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartın'da uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti, Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçları kapsamında Bartın ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 zanlı da tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İHA