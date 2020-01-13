Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Haberler » Güncel » Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haber

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

13.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:40
Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerilerinde, araçları ve evlerinde yapılan aramalarda 294 uyuşturucu hap ile sahte 100 lira, 100 dolar ile 118 adet 50 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O, O.K, Y.D, G.K. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler