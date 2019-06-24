Bartın'da uyuşturucu operasyonu

BARTIN(AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede Hint keneviri bitkisi ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekimin yapıldığı alanı belirleyen ekipler, Narkotik köpeği 'Cesur'un da katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve arazilerindeki aramalarda 42 kök Hint keneviri bitkisi, 141 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden D.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ş.B. savcılıktan salıverildi.

Kaynak: AA