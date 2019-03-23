Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 ecstasy hap ve 6,35 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından salıverildi.

Kaynak: AA
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