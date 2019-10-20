Bartın'da üretilen tarım aletleri sapları Ortadoğu'ya ihraç ediliyor

20.10.2019 11:29

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde 25 kişinin çalıştığı fabrikada kayın ağaçlarından üretilen tarım aletlerinde kullanılan saplar, Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Kumluca Beldesi'nde 1998 yılında Ali Ergül, evin altında 80 metrekarelik bir alanda torna makinesiyle keser sapı yapmaya başladı. Ali Ergül ve oğlu Halil Ergül, 2013 yılında Kavaklıkaldırım Mahallesi'nde bulunan 4 dönümlük arazi üzerine bin 200 metrekarelik kapalı alana sahip fabrika kurdu. 4 yıl önce Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okuduğu sırada, kardeşi Erdi Ergül'ün rahatsızlığı ve işlerin başına geçmek için Kumluca'ya geri dönen Ergin Ergül, şu anda babası Halil Ergül ile birlikte ağaç sap üreten fabrikayı çalıştırıyor.

Kaynak: DHA