BARTIN'DA, ULUKAYA ŞELALESİ COŞTU

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, karların erimeye başlamasıyla Ulukaya Şelalesi, metrelerce yükseklikten akan su ile coştu.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, karların erimeye başlamasıyla Ulukaya Şelalesi, metrelerce yükseklikten akan su ile coştu. Şelale, görüntüsüyle etkiledi. Ulus'ta, 20 metre yüksekten akan şelale coştu. Küre Dağları Milli Parkının zirvelerindeki karların erimeye başlamasıyla birlikte kaya oyuğunun içinden 20 metre yüksekten düşen suyun havaya yükselen su buharıyla oluşan görüntü herkesi mest ediyor. Şelale, bahardaki etkileyici görüntüsüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, Ulukaya Şelalesinin bölge turizmi açısından önemli bir yeri olduğunu belirterek, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünerek, yerli yabancı turistler ile doğaseverlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı