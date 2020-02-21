Bartın'da uçuruma yuvarlanan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı
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Bartın'da uçuruma yuvarlanan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı

Bartın'da kayalıklardan uçuruma yuvarlanan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

21.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:07
Bartın'da uçuruma yuvarlanan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı

'da kayalıklardan uçuruma yuvarlanan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Arıönü köyü Mugada mevkiinde Caymaz Yıldırım'a ait inek, tepelik alanda otladığı sırada yağmur sonucu kayganlaşan kayalık zeminden kayarak yamaçtaki bir ağaca takılı kaldı.

Asılı vaziyette mahsur kalan inek için bölgeye AFAD ekibi ve vinç sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan inek vinç yardımı mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA
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