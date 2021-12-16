Bartın'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında masabaşı tatbikatı yapıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan "İl Afet Müdahale Planı Masabaşı Tatbikatı" Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş başkanlığında yapıldı.

Valilik 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda düzenlenen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.

Akdaş, yaptığı açıklamada, TAMP kapsamında, afetlere müdahale ve afet sonrası il düzeyinde neler yapılması gerektiği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemlerin neler olduğu konularına değindiklerini kaydetti.

Afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak kaynakların planlanması gerektiğine dikkati çeken Akdaş, bu kaynakları afet bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması, müdahale hizmetleri ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortakları ile il düzeyinde sorumlu birimlerin görevlerini ivediklikle yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

AFAD tarafından kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve meslek odalarının katılımıyla hazırlanan İl Risk Azaltma Planının tanıtımının da yapıldığı aktaran Akdaş, planda yer alan eylemler hakkında sorumluluğu bulunan kurumların vakit kaybetmeksizin eylemlerini hayata geçirmelerini istediklerini sözlerine ekledi.

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AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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