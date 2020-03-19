Bartın'da toplu taşımada tedbirler artırıldı Bartın'da halk otobüsleri ve yolcu minibüslerinin dezenfekte çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.

Bartın'da halk otobüsleri ve yolcu minibüslerinin dezenfekte çalışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Şoförler Odası, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ve İnkumu Özel Halk Otobüsleri ile COVİD-19 salgını tedbirleri konusunda toplantı gerçekleştirdi. Başkan Cemal Akın'ın makam odasında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç, Hasan Arınan, ilgili daire müdürleri, Bartın Belediyesi Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ercüment Özçelik Bartın Şoförler Odası Başkanı Sinan Amasralı, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Başkanı Zekai Özdemir ve İnkumu Özel Halk Otobüsleri Başkanı Mehmet Somaklı katıldı. Toplantıda her gün dezenfekte edilen M ve H plakalı toplu taşıma araçlarının dezenfektasyonun Bartın Belediyesi tarafından Elmalık Yaşam Merkezi'nde oluşturulan Toplu Taşıma Araçları Dezenfekte Merkezi'nde yapılması ve araçların sefer dönüşü yolcuları indirdikten sonra dezenfekte merkezine gelerek dezenfekte işlemi gerçekleştirmeleri konuları görüşüldü.

Ne gerekiyorsa yapıyoruz

Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Çin'in Wuhan kentinden çıkarak dünyanın çok sayıda ülkesinde ciddi sağlık sorunu ile ölümlere yol açan, ülkemizde de görülen COVİD-19 salgın tehdidine karşı Bartın Belediyesi süreci çok yakından takip ediyor, gereken tüm önlemleri alıyoruz. Bartın kent merkezinde ilk olarak 9 Mart tarihinde 53 Özel Halk Otobüsü ile 18 İnkumu Özel Halk Otobüsü'nün dezenfekte edilmesi ile başlatmış olduğumuz çalışmaları daha da genişlettik. Bartın Şoförler Odası, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ve İnkumu Özel Halk Otobüsleri ile gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda M ve H plakalı toplu taşıma araçlarının dezenfektasyonu bugün itibariyle Bartın Belediyesi tarafından Elmalık Yaşam Merkezimizde oluşturulan Toplu Taşıma Araçları Dezenfekte Merkezi'nde yapılması ve araçların sefer dönüşü yolcuları indirdikten sonra dezenfekte merkezine gelerek dezenfekte işlemi gerçekleştirmeleri konusunda karar alarak hemen çalışmalara başladık. Bartın Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarla birlik içinde ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA