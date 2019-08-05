Bartın'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Bartın'da inşa edilecek konutların hak sahipleri belirlendi.

Merkez ilçeye bağlı Dallıca köyünde yapılacak 423 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için Ömertepesi Spor Salonu'nda noter huzurunda kura töreni düzenlendi.

5 bin 948 başvuru arasından 300 adet 2+1, 123 adet 3+1 olmak üzere 423 konut için hak sahiplerinin belirlendiği törende, 14 şehit ailesi kuraya tabi tutulmadan hak sahibi oldu.

Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı törende, kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı.

Hak sahiplerinden Dürdane Güney, kirada oturan oğlu için kuraya yazıldığını ve isminin çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Emekli Muzaffer Gök de umudunun olmamasına karşın isminin çıkmasıyla sevindiğini belirterek, "Allah nasip etti, ev sahibi olacağız. İnşallah hayırlısıyla otururuz." diye konuştu.

Törene, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir ile TOKİ yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA