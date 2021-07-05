Bartın'da tırın dorsesinden yola dökülen gaz beton malzemesi ulaşımı aksattı
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Bartın'da tırın dorsesinden yola dökülen gaz beton malzemesi ulaşımı aksattı

Bartın'da tırın dorsesinden yola dökülen gaz beton malzemesi ulaşımı aksattı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da seyir halindeyken dorse kapağı açılan tırdan yola dökülen tonlarca gaz beton malzemesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bartın'da seyir halindeyken dorse kapağı açılan tırdan yola dökülen tonlarca gaz beton malzemesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bartın'dan Karabük yönüne giden Şenol Köksal yönetimindeki 37 HB 296 plakalı inşaat malzemesi yüklü tırın dorse kapağı, Bayıryüzü köyü mevkisinde açıldı.

Tonlarca ağırlıktaki gaz beton malzemesinin yolun yaklaşık 100 metrelik bölümüne dökülmesi nedeniyle araç trafiği aksadı.

Trafik ekiplerince yol güvenliğinin sağlanmasının ardından trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, dökülen malzemelerin kepçeyle başka bir kamyona yüklenmesinin ardından kara yolunu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açtı.

Bartın'da tırın dorsesinden yola dökülen gaz beton malzemesi ulaşımı aksattı
Bartın'da tırın dorsesinden yola dökülen gaz beton malzemesi ulaşımı aksattı
Bartın'da tırın dorsesinden yola dökülen gaz beton malzemesi ulaşımı aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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