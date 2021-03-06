Bartın'da tır devrildi, şoförün kolu koptu
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Bartın'da tır devrildi, şoförün kolu koptu

06.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:08
Bartın'da tır devrildi, şoförün kolu koptu

Bartın'da hurda demir yüklü tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Bartın'da hurda demir yüklü tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Bartın Limanı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasına hurda demir taşıyan Zafer G. (47) yönetimindeki tır, Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında virajı alamayarak devrildi.

Kazada tır şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, hurda demirler yola saçıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför, ekipler tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Kolu kopan sürücü, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hurda demirlerin iş makinesi yardımıyla toplanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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