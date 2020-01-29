Bartın'da ticari aracın çarptığı yaya öldü
Bartın'da hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
29.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:54
Bartın'da hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydınlar köyünde H.B. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen zihinsel engelli Latif Çavuşoğlu'na (55) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çavuşoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA