Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.S.Ö. idaresindeki 67 LK 767 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç. (22) idaresindeki 34 FL 2702 plakalı motosiklet Tuna Mahallesi Çevreyolu mevkisinde çarpıştı.

Kazada aracın önünde sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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