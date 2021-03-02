Bartın'da tefecilik operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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Bartın'da tefecilik operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

02.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:24
Bartın'da tefecilik operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Bartın'da tefecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Bartın'da tefecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, yağma, Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet, tefecilik ve resmi evrakta sahtecilik suçlamalarıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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