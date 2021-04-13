Bartın'da taşkın sonrası temizlik çalışması başlatıldı
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Bartın'da taşkın sonrası temizlik çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da taşkın sonrası temizlik çalışması başlatıldı

Bartın'da sağanağın ardından yaşanan taşkında kirlenen alanlarda temizlik çalışması yapılıyor.

Bartın'da sağanağın ardından yaşanan taşkında kirlenen alanlarda temizlik çalışması yapılıyor.

Kent genelinde etkili olan sağanak ve Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu çamurlanan alanlarda temizlik çalışması başlatıldı.

Havanın da güzel olmasıyla belediye ekipleri suyun kısmen çekilmesiyle Çağlayan Piknik Alanı ve Yalı İskelesi'nde yükselen su seviyesi nedeniyle oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için yıkama çalışması yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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