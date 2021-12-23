Bartın'da taşımalı sistemle eğitime tatil - Haberler
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Bartın'da taşımalı sistemle eğitime tatil

Bartın'da taşımalı sistemle eğitime tatil
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da don ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirilerek taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için yarın tatil edildi.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da don ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirilerek taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için yarın tatil edildi.

Bartın Valiliği kar yağışı sonrası bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini değerlendirerek, yarın il genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.


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